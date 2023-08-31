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Британія помітила групу російських суден поблизу свого кордону

31 серпня 2023, 17:57
Британія помітила групу російських суден поблизу свого кордону
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Військові кораблі британського Королівського військово-морського флоту і патрульні літаки Королівських військово-повітряних сил відстежили групу російських військових кораблів, які наближалися до Британії через протоку Ла-Манш.

Про це пише The Guardian.

"Військові кораблі Королівського флоту та патрульні літаки Королівських ВПС відстежили групу російських військових кораблів, коли ті проходили поблизу вод Великої Британії, зокрема через протоку Ла-Манш", - пише видання; 

Есмінці HMS Tyne, HMS Portland та літак P8 Посейдон з авіабази Королівських ВПС в Лоссімуті здійснили операцію з моніторингу пересування російського флоту у водах поблизу Великої Британії в Північному морі і північній Атлантиці.

Рух відстежувався таких корветів, як "Бойкий" і "Град", крейсера "Маршал Устинов", есмінцю класу "Удалой", "Сєвєроморськ".

В королівських ВМФ заявила, що така кількість російських кораблів пов'язана з Днем ВМФ росії, який вчора відзначали в Санкт-Петербурзі.

Британський фрегат для пошуку підводних човнів і морський патрульний літак -  дует для визначення місцезнаходження і моніторингу операцій, що дозволяє вести постійне спостереження з моря та повітря, додали британські військові. 

"Виявивши корабель або підводний човен, літак може повідомити позицію, дозволяючи військовому кораблю перехопити та відстежити", - повідомляє The Guardian.

РосіяБританія

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