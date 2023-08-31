Британія помітила групу російських суден поблизу свого кордону
Про це пише The Guardian.
"Військові кораблі Королівського флоту та патрульні літаки Королівських ВПС відстежили групу російських військових кораблів, коли ті проходили поблизу вод Великої Британії, зокрема через протоку Ла-Манш", - пише видання;
Есмінці HMS Tyne, HMS Portland та літак P8 Посейдон з авіабази Королівських ВПС в Лоссімуті здійснили операцію з моніторингу пересування російського флоту у водах поблизу Великої Британії в Північному морі і північній Атлантиці.
Рух відстежувався таких корветів, як "Бойкий" і "Град", крейсера "Маршал Устинов", есмінцю класу "Удалой", "Сєвєроморськ".
В королівських ВМФ заявила, що така кількість російських кораблів пов'язана з Днем ВМФ росії, який вчора відзначали в Санкт-Петербурзі.
Британський фрегат для пошуку підводних човнів і морський патрульний літак - дует для визначення місцезнаходження і моніторингу операцій, що дозволяє вести постійне спостереження з моря та повітря, додали британські військові.
"Виявивши корабель або підводний човен, літак може повідомити позицію, дозволяючи військовому кораблю перехопити та відстежити", - повідомляє The Guardian.