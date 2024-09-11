Британія постачала Україні списане спорядження, щоб уникнути утилізації – FT

Це дозволило скоротити відходи і витрати на утилізацію.

Велика частина військової допомоги, яку Велика Британія надала Україні, складалася зі старого спорядження. Наприклад, армійських черевиків, які інакше довелося б утилізувати.

Про це заявив Державний контроль Великобританії, повідомляє Financial Times.

При цьому Міністерство оборони Великої Британії відправляло спорядження, яке "підлягало утилізації або заміні", вважаючи його "безпосередньо цінним для України". Це дозволило скоротити відходи і витрати на утилізацію.

Для пошуку додаткового обладнання Велика Британія вдавалася до інноваційних методів, таких як відновлення запасних гусениць для радянських танків Т-72 за допомогою зразків із музею.

На тлі майже трирічної війни, деякі західні союзники України виявляють втому в підтримці. Однак Велика Британія продовжує залишатися одним із найбільших постачальників допомоги Києву, виділивши 9,07 млрд євро, поступаючись тільки США (65,7 млрд євро) і Німеччині (18,85 млрд євро). Лондон пообіцяв продовжувати надавати допомогу на рівні 3,5 млрд євро на рік.

Хоча значна частина старого обладнання мала низьку балансову вартість (200 млн євро), його заміна обійшлася б Великій Британії в 3,16 млрд євро. Наразі Лондон витратив ще 2,81 млрд євро на нове обладнання, 585 млн євро на міжнародний фонд і 970 млн євро на оперативну підтримку, частково через НАТО.

Глава Державного контролю Британії Гарет Девіс наголосив на необхідності зберігати баланс між підтримкою України та забезпеченням власної боєздатності Великої Британії. Державний контроль також висловив стурбованість недостатньою підготовкою українських новобранців, особливо в питаннях протидії дронам.

Попри деякі обмеження, звіт високо оцінив роботу Міністерства оборони Великої Британії, відзначивши його успіхи в прискоренні закупівель обладнання, як-от системи ППО, які вдалося поставити всього за шість тижнів.