Керівник штабу оборони Британії адмірал сер Тоні Радакін своєю чергою сказав, що "путіну варто хвилюватися".

Велика Британія поставить Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів цього року.

Про це 19 вересня оголосило Міноборони країни, пише The Guardian.

Після засідання Контактної групи з питань оборони України на базі Рамштайн у Німеччині британський міністр оборони Грант Шаппс заявив: "Сьогодні ми продемонстрували непохитну прихильність Великої Британії Україні та надали більшу військову підтримку, зокрема пообіцяли поставити ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе".

"Щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для захисту з наближенням зими, ми також визначили, як Велика Британія рухатиметься далі в найближчі місяці в наших пріоритетних сферах підтримки, зокрема протиповітряній обороні, далекобійної зброї та навчання", – сказав британський міністр.

Керівник штабу оборони Британії адмірал сер Тоні Радакін своєю чергою сказав, що "путіну варто хвилюватися".

Згідно з даними британського Міноборони, на сьогодні Британія відправила Україні понад 12 тисяч одиниць протитанкової зброї, 300 тисяч артилерійських боєприпасів, тисячі ракет протиповітряної оборони, самохідні артилерійські установки.

Також Київ отримав від Лондона понад 200 тисяч одиниць нелетального військового обладнання, зокрема одяг для екстремально холодної погоди, обладнання для виявлення мін і генератори промислової потужності.

Згідно із західними оцінками, України використовує до 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на день. І вже в лютому генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробляти.