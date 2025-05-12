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Британія посилила міграційні правила

12 травня 2025, 19:37
Британія посилила міграційні правила
Фото: turbi.ru
До 2028 року триватиме "перехідний період".

Сьогодні, 12 травня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про завершення "експерименту з відкритими кордонами". 

Його уряд представив радикальну реформу імміграційної системи країни, яка була оприлюднена на сайті британського уряду.

Сьогодні британський уряд опубліковав так звану "білу книгу" з питань імміграції визначає суворіші рамки для скорочення чистої міграції.

Документ містить 82 сторінки і має назву "Відновлення контролю над імміграційною системою", що окреслює широкомасштабні зміни в міграційній політиці.

Однією з важливих змін - це посилення вимог до кваліфікації, необхідної для отримання візи для кваліфікованих працівників.

Крім того, в "білій книзі" міститься обіцянка припинити найм закордонних працівників для роботи в сфері соціального догляду, хоча до 2028 року буде "перехідний період". 

Також будуть введені нові вимоги щодо демонстрації прогресу в вивченні англійської мови протягом певного часу для осіб, які подають заявки на продовження візи чи на отримання посвідки на проживання. Усі дорослі, які прибувають разом із працівниками або студентами, повинні будуть продемонструвати принаймні базові знання англійської мови та прогрес у її вивченні.

Тепер для подання заявки на постійне проживання термін перебування у країні має становити щонайменше 10 років, а не п'ять, як зараз.

Також буде спрощена висилка осіб, які вчинили злочини, особливо якщо вони перебувають у країні за короткостроковою візою.

Відтепер буде посилений контроль за прибуттям і вдосконалення обліку кількості осіб, існуюча система біометричних карт на проживання буде замінена новою електронною системою ідентифікації іноземних громадян.

 
імміграціяВелика Британія

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