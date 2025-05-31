Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія посилює оборону перед викликами з боку росії та Китаю

31 травня 2025, 12:23
Британія посилює оборону перед викликами з боку росії та Китаю
Фото: з вільного доступу
У документі наголошується, що Британія зіткнулася з "новою ерою загроз".

Велика Британія планує визнати "безпосередню і невідкладну" загрозу з боку росії. Про це йтиметься в стратегічному оборонному огляді британського уряду, який представлять у понеділок.

Як пише The Guardian, 130-сторінковий документ, написаний трьома радниками прем'єр-міністра Кіра Стармера, як очікується, значною мірою спиратиметься на уроки, витягнуті з війни в Україні.

У документі наголошується, що Британія зіткнулася з "новою ерою загроз", коли безпілотники, штучний інтелект та інші технології змінюють характер війни більш фундаментально, ніж у будь-який інший момент історії.

У звіті також акцентується увага на Китаї, який хоч і не названий ворогом, але відзначений як "складний і постійний виклик", що іноді готовий співпрацювати з москвою, а також на "регіональних деструкторах" - Ірані й Північній Кореї.

Очікується, що в аналізі не будуть викладені нові зобов'язання щодо витрат на оборону. Замість цього в ньому буде підтверджено зобов'язання, взяте Стармером у лютому, збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року і до 3% у наступному парламенті.

В огляді також буде порушено питання про збільшення чисельності британської армії. Дані показують, що чисельність армії впала нижче цільового показника - до найнижчого рівня з часів Наполеона. 1 квітня кількість солдатів, які пройшли повний курс навчання, становила 70 860 осіб, що на 2,3% менше, ніж попереднього року.

Пітер Рікеттс, колишній радник із національної безпеки, сказав, що, хоча є сенс витрачати більше коштів на безпілотники, кібернетичні можливості та штучний інтелект, "ще один урок України полягає в тому, що маса має значення, у сенсі робочої сили та обладнання" - і що зрештою знадобляться ресурси в розмірі 3,5 % від ВВП.

КитайоборонаБританіяросія загроза

Останні матеріали

Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Політика
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Переклад iPress – 30 травня 2025, 11:59
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Політика
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 29 травня 2025, 23:56
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Переклад iPress – 29 травня 2025, 16:49
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою
Політика
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою "цивілізаційну війну" проти Заходу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 29 травня 2025, 12:47
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Політика
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Переклад iPress – 29 травня 2025, 07:41
Забудьте про непрактичний
Політика
Забудьте про непрактичний "Золотий купол" Трампа. Дрони – майбутнє війни – Макс Бут
Переклад iPress – 28 травня 2025, 16:39
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Політика
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Переклад iPress – 28 травня 2025, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється