Британія повертається до повітряного ядерного арсеналу

Британія не виробляє таких бомб, тому їй доведеться купити їх у США.

Велика Британія купує ескадрилью американських винищувачів F-35A, здатних нести тактичні ядерні бомби американського виробництва, що дозволить країні вперше з кінця 1990-х років мати можливість запустити ядерну зброю з повітря.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зараз британська ядерна зброя базується на чотирьох підводних човнах Vanguard. Перегляд ядерної політики Великої Британії вказує і на страх перед агресією росії, і на залежність Європи від американського обладнання. Оскільки європейські лідери побоюються ізоляціоністського президентства Дональда Трампа, то думають над розширенням ядерного потенціалу як фактора стримування.

"Купівля ще одного літака американського виробництва з вихідним кодом, що контролюється США, для перевезення ядерної зброї, що належить США, фактично поглиблює залежність Великої Британії від доброї волі США", — наголосив експерт з питань оборони з Університету Ексетера Девід Благден.

Коли закінчилася Холодна війна, Королівські військово-повітряні сили Великої Британії відмовилися від ядерних бомб класу "повітря — земля", щоб заощадити гроші. Відтоді країна покладалася тільки на атомні підводні човни.

Під час повномасштабної війни в Україні стали помітні деякі слабкі сторони Великої Британії. На початку вторгнення 2022 року Франція та США змогли використати свої реактивні літаки, які здатні нести ядерну зброю, щоб стримати росію від застосування нетрадиційної (наприклад, тактичної ядерної) зброї в Україні. А Велика Британія могла лише робити різкі заяви, бо її ядерна зброя розміщена на підводних човнах. Щоб застосувати її, човен мав би спливти — і одразу ж видати своє розташування.

До того ж сучасні винищувачі F-35 дешевші в обслуговуванні, ніж підводні човни, і можуть нести тактичні ядерні бомби з меншим зарядом, ніж великі ядерні ракети. Британія не виробляє таких бомб, тому їй доведеться купити їх у США. Ці бомби призначені для точкових ударів по військових цілях, а не для знищення цілих міст, тому вважаються «менш небезпечними». Саме така зброя є важливою частиною російського арсеналу, і Британія прагне мати відповідь на неї.

Велика Британія оголосила про купівлю 12 літаків F-35A на саміті НАТО, коли зобовʼязалася збільшити витрати на оборону до 5% разом з іншими союзниками до 2035 року. Також Лондон надасть свої винищувачі F-35, щоб узяти участь у повітряно-ядерній місії Альянсу. Низка європейських країн, зокрема Німеччина та Нідерланди, мають винищувачі, які можна спорядити американськими ядерними бомбами та розгорнути на випадок війни. Такі місії потребують схвалення президента США, а також планувальників НАТО.