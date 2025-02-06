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ПОЛІТИКА

Британія позбавить акредитації російського дипломата у відповідь на крок москви

06 лютого 2025, 17:18
Британія позбавить акредитації російського дипломата у відповідь на крок москви
Відносини між Великою Британією і росією впали до мінімуму після холодної війни з початку війни в Україні.

Велика Британія позбавить акредитації російського дипломата. Це, як заявив Лондон, відповідь на аналогічний крок, зроблений москвою минулого року.

Про це в четвер, 6 лютого.

Про це пише Reuters.

У листопаді 2024 року росія заявила, що висилає британського дипломата за шпигунство. Лондон відкинув це звинувачення. Сьогодні, 6 лютого, Міністерство закордонних справ Великої Британії у своїй заяві повідомило, що викликало російського посла, щоб оголосити про своє рішення, уточнивши, що воно стало відповіддю на «неспровоковане й необґрунтоване рішення Росії позбавити акредитації британського дипломата в москві в листопаді».

"Будь-які подальші дії росії розглядатимуться як ескалація, і Велика Британія відповідатиме відповідним чином", - додається в заяві.

У документі, в якому не було названо ні британського дипломата, ні російського чиновника, чию акредитацію мають анулювати, ідеться про те, що Велика Британія "не потерпить залякування наших співробітників у такий спосіб", називаючи своє рішення заходом у відповідь.

Відносини між Великою Британією і росією впали до мінімуму після холодної війни з початку війни в Україні. Британія приєдналася до послідовної хвилі санкцій проти росії, а також постачала зброю Україні.

Крім обвинувачення британських дипломатів у шпигунстві, російські силовики також хочуть достроково припинити роботу в рф представників Британії в разі виявлення в їхній роботі ознак "розвідувально-підривної роботи".

Британія попередила, що діятиме аналогічним чином.

війнаБританіядипломати рф

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