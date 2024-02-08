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ПОЛІТИКА

Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

08 лютого 2024, 09:13
Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною до 2029 року
Фото: з вільних джерел
Мита були скасовані після повномасштабного російського вторгнення.

Велика Британія в четвер повідомила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже всіма товарами до 2029 року, забезпечуючи продовження сприятливих умов торгівлі для України після вторгнення росії.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство бізнесу та торгівлі Великобританії заявило, що безмитна торгівля буде продовжена на всі товари на п’ять років, за винятком яєць і птиці, термін дії якого буде продовжено на два роки, і що британські фірми також виграють від скасування мит на експорт в Україну.

"Ця угода надає дуже потрібну  довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям — критично важливу для її відновлення", - заявив заступник міністра міжнародної торгівлі Великої Британії Грег Гендс, додавши, що підтримка Британії продовжуватиметься "стільки, скільки буде потрібно".

Велика Британія скасувала мита на всю свою торгівлю з Україною після повномасштабного вторгнення росії в Україну. За попередніми домовленостями угода мала діяти до березня 2024 року.

БританіяторгівляУкраїна

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