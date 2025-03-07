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Британія продовжить ділитися розвідданими з Україною – The Guardian

07 березня 2025, 09:09
Британія продовжить ділитися розвідданими з Україною – The Guardian
Отримана інформцаія дозволять Україні забезпечити раннє попередження про напад і певний потенціал глибокого удару по рф
Велика Британія продовжить постачати Україні розвіддані після припинення поставок від США, хоча ці можливості будуть більш обмежені.
 
Про це пише The Guardian з посиланням на свої джерела.
 
Повідомляється, що Велика Британія також продовжить постачати Україні свій аналіз необроблених даних, хоча, згідно з практикою розвідки, вона не передаватиме інформацію США, отриману в рамках угод про обмін між двома країнами.
 
"Вони не настільки далекосяжні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не здатні зайняти їхнє місце", - сказало джерело видання.
 
Водночас вони дозволять Україні забезпечити раннє попередження про напад і певний потенціал глибокого удару по росії.
 
Розвіддані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнуті наземні війська, збирають і передають Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб забезпечити можливість нанесення руйнівних глибоких ракетних і безпілотних ударів по росії.
 
Докторка Джейд МакГлінн із Королівського коледжу Лондона припустила, що рішення США припинити постачання розвідданих може полегшити росії відновлення застопореного наступу на Харків.
 
Крім того, є побоювання, що Україні буде важко виявити запуск бомбардувальників з російських авіабаз і ракет.
 
При цьому редактор Defence Express Валерій Рябих зазначив, що, на його думку, заморожування розвідданих означає, що Україна більше не зможе виявляти балістичні ракети "Іскандер-М" та їхні північнокорейські аналоги, KN-23 і KN-24.
 
Однак він припустив, що припинення не матиме істотного впливу на ситуацію на лінії фронту.

 

Британіявійна в Українірозвідданіросія окупанти

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