Британія продовжить ділитися розвідданими з Україною – The Guardian

Отримана інформцаія дозволять Україні забезпечити раннє попередження про напад і певний потенціал глибокого удару по рф

Велика Британія продовжить постачати Україні розвіддані після припинення поставок від США, хоча ці можливості будуть більш обмежені.

Про це пише The Guardian з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Велика Британія також продовжить постачати Україні свій аналіз необроблених даних, хоча, згідно з практикою розвідки, вона не передаватиме інформацію США, отриману в рамках угод про обмін між двома країнами.

"Вони не настільки далекосяжні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не здатні зайняти їхнє місце", - сказало джерело видання.

Водночас вони дозволять Україні забезпечити раннє попередження про напад і певний потенціал глибокого удару по росії.

Розвіддані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнуті наземні війська, збирають і передають Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб забезпечити можливість нанесення руйнівних глибоких ракетних і безпілотних ударів по росії.