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Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб надати Україні далекобійні ракети Taurus

09 березня 2024, 15:57
Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб надати Україні далекобійні ракети Taurus
Лондон шукає спосіб організувати постачання Taurus для ЗСУ.

Велика Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Україні далекобійні ракети Taurus. 

Про це повідомляє  Suddeutsche Zeitung.

Під час  візиту до Берліна міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон у розмові з журналістами натякнув, що Лондон шукає спосіб організувати постачання Taurus для ЗСУ.

"Ми рішуче налаштовані тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні", — сказав Кемерон.

Süddeutsche Zeitung зазначає, що одним із можливих варіантів є кругові поставки: Німеччина передасть Taurus британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.

"Ми готові вивчити всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України", — підкреслив Кемерон. 

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