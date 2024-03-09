Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб надати Україні далекобійні ракети Taurus

Лондон шукає спосіб організувати постачання Taurus для ЗСУ.

Велика Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Під час візиту до Берліна міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон у розмові з журналістами натякнув, що Лондон шукає спосіб організувати постачання Taurus для ЗСУ.

"Ми рішуче налаштовані тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні", — сказав Кемерон.

Süddeutsche Zeitung зазначає, що одним із можливих варіантів є кругові поставки: Німеччина передасть Taurus британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.

"Ми готові вивчити всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України", — підкреслив Кемерон.