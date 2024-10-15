Британія припиняє стратегічний діалог із Грузією через занепад демократії

Причиною є антизахідна риторика грузинського уряду.

Британія заморожує "Вордропський діалог" з Грузією на рівні міністрів, скасовує перемовини на найвищому рівні між штабами оборонних відомств та зупиняє програму кібербезпеки.

Про це заявив британський посол у Грузії Гарет Ворд в інтервʼю Interpressnews.

"Я очікував, що ми працюватимемо разом, щоб зміцнити стійкість Грузії та наше спільне процвітання, але протягом останнього року грузинський уряд обрав інший курс, і протягом моїх перших місяців у Тбілісі мені довелося чітко висловити нашу стурбованість занепадом демократії та антизахідною риторикою", — заявив посол.

За його словами, грузинський уряд підірвав відносини з Лондоном та іншими західними партнерами, зокрема через ухвалення закону, "що обмежує діяльність громадянського суспільства". Ворд висловив сподівання, що після виборів наприкінці жовтня Тбілісі повернеться на прозахідний курс.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що на тлі виборів у Грузії зараз ситуація «більш гнітюча», ніж у Молдові.

"Ми обговорили ситуацію в Молдові та Грузії. Найближчими тижнями в обох країн чекають вирішальні вибори. Молдова досягає значного прогресу на шляху до вступу до Європейського союзу, попри тиск з боку росії, який зростає… У Грузії картина більш обтяжлива", – заявив Боррель.

За його словами, дії, заяви та передвиборчі обіцянки правлячої партії Грузії забирають країну зі шляху вступу до Європейського Союзу. Також усе це, додав Боррель, свідчить про авторитаризм.

"Тому процес вступу до ЄС де-факто припинено", – підсумував Боррель.