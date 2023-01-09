Британія розглядає передачу ЗСУ танків Challenger 2 – ЗМІ

Британія розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки Challenger 2 для боротьби з російськими окупантами. Вже протягом кількох тижнів ведуться переговори про постачання кількох одиниць.

Передача британських танків ознаменувала б значне посилення підтримки України з боку Заходу і могла б спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад, про це повідомляє Sky News.

"Це спонукає інших давати танки", – заявило джерело видання.

Уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення, але якщо Велика Британія підпише контракт на таке постачання, вона стане першою державою, яка відгукнеться на прохання українських лідерів оснастити їхню армію потужними західними танками.

Одне із джерел видання припустило, що Британія може запропонувати близько десяти танків Challenger 2. Цього достатньо для оснащення ескадрильї. За словами джерела, саме по собі це не стане "переломним моментом", але все ж таки матиме величезне значення, оскільки цей крок дозволить подолати бар'єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати Україні західні танки через побоювання, що росія вважатиме це надмірною ескалацією.

Це, своєю чергою, може спонукати інших союзників зробити те ж саме, повідомили джерела.

Нагадаємо, США та Італія обговорюють передачу Україні комплексів ППО SAMP-T.