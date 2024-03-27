Британія розробляє технологію для дронів, яка протистоятиме дії РЕБ – Reuters
Інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо росія спробує придушити їх електронним способом.
Про це повідомляє Reuters.
Видання пише, що це важлива частина міжнародних зусиль союзників України з підтримки її програми безпілотників. Вона має дати Україні перевагу перед РФ, яка має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів.
"Компанії з десятків країн постачали в Україну дрони та їхні комплектуючі. Деякі з них, наприклад Evolve Dynamics, також фокусуються на технологічних досягненнях, покликаних протистояти потужним можливостям росії в галузі радіоелектронної боротьби", – пише видання.
Розробляючи альтернативні алгоритми радіозв'язку, компанія прагне ускладнити можливості росії щодо глушіння сигналу від її дронів-розвідників.
Обидві сторони активізували розгортання систем РЕБ, які можуть порушити частоти, що передають команди від оператора до безпілотників, змушуючи їх падати з неба або промахуватися повз ціль.
За оцінками Дьюхерста, за останні два з половиною роки було зроблено 85 оновлень дронів Sky Mantis.
Evolve Dynamics наразі має близько 100 дронів-розвідників Sky Mantis, що літають в Україні, що робить її одним із п'яти-десяти великих британських постачальників дронів для ЗСУ.