Британія розробляє технологію для дронів, яка протистоятиме дії РЕБ – Reuters

Evolve Dynamics прагне ускладнити можливості росії щодо глушіння сигналу від її дронів-розвідників.

Інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо росія спробує придушити їх електронним способом.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що це важлива частина міжнародних зусиль союзників України з підтримки її програми безпілотників. Вона має дати Україні перевагу перед РФ, яка має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів.

"Компанії з десятків країн постачали в Україну дрони та їхні комплектуючі. Деякі з них, наприклад Evolve Dynamics, також фокусуються на технологічних досягненнях, покликаних протистояти потужним можливостям росії в галузі радіоелектронної боротьби", – пише видання.

Розробляючи альтернативні алгоритми радіозв'язку, компанія прагне ускладнити можливості росії щодо глушіння сигналу від її дронів-розвідників.

Обидві сторони активізували розгортання систем РЕБ, які можуть порушити частоти, що передають команди від оператора до безпілотників, змушуючи їх падати з неба або промахуватися повз ціль.

"Це постійна гра в пінг-понг між противниками", – сказав виконавчий директор Evolve Dynamics Майк Дьюхерст.

За оцінками Дьюхерста, за останні два з половиною роки було зроблено 85 оновлень дронів Sky Mantis.

Evolve Dynamics наразі має близько 100 дронів-розвідників Sky Mantis, що літають в Україні, що робить її одним із п'яти-десяти великих британських постачальників дронів для ЗСУ.