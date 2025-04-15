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Британія скасовує імпортне мито на 89 товарів

15 квітня 2025, 11:55
Британія скасовує імпортне мито на 89 товарів
ахід буде діяти до 2027 року.

Міністерство у справах бізнесу та торгівлі Великої Британії повідомило, що тимчасово припиняє обкладати імпортними митами 89 найменувань продуктів харчування та товарів першої необхідності. Захід буде діяти до 2027 року.

Про це інформує Manchester Evening News.

Серед цих товарів паста, фруктові соки, спеції, садове приладдя, пластик та ряд будівельних матеріалів. Все це, за оцінками міністерства, зможе заощадити бізнесу та споживачам щонайменше 17 млн ​​фунтів стерлінгів на рік.
 
Економія для бізнесу на таких продуктах, як макарони, фруктові соки, кокосова олія та кедрові горіхи, як зазначає міністерство у своєму пресрелізі, може бути перенесена на споживачів якраз до літнього сезону, що означає зниження цін на продукти в супермаркетах, ресторанах та пабах.
 
Уряд каже, що цей крок – чергова демонстрація прихильності до вільної торгівлі та відповіді на потреби бізнесу. Серед товарів, на які будуть призупинені мита, – фанера та пластик. Це, кажуть в уряді, полегшить життя столярам по всій країні.
 
Але зниження тарифів торкнулось і інших цікавих продуктів.
 
"Зазначається, що на такі продукти, як сироп агави, що часто використовується в коктейлях "Маргарита", та цибулини рослин, тарифи також будуть зняті. Це означає, що любителі готувати коктейлі та садівники-аматори зможуть насолоджуватися зниженням цін із настанням теплої погоди", – пише видання. 
імпортБританіявійна в Україні

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