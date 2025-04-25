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Британія скасовує санкції проти Сирії, зокрема урядових відомств та ЗМІ

25 квітня 2025, 10:57
Британія скасовує санкції проти Сирії, зокрема урядових відомств та ЗМІ
Фото:Укрінформ
Британія запровадила санкції проти тих, хто підтримував репресивне правління Асада
Уряд Великої Британії заявив, що скасовує санкції проти десятка сирійських організацій, зокрема урядових відомств та засобів масової інформації, щоб допомогти країні відновитися після того, як президент Башар Асад був повалений у грудні.
 
Про це повідомляє Euronews.
 
Британія запровадила санкції проти тих, хто підтримував репресивне правління Асада, допомагав жорстоко придушувати цивільних жителів та поширювати дезінформацію.
 
Сирійський народ заслуговує на можливість відновити свою країну та економіку, і стабільна Сирія відповідає національним інтересам Великої Британії”, – заявив міністр Близького Сходу Хеміш Фалконер.
 
Нові лідери Сирії намагаються розпочати відновлення зруйнованої економіки та інфраструктури країни після майже 14 років громадянської війни. Нова влада в Дамаску наполягала на скасуванні жорстких санкцій, запроваджених західними країнами проти уряду Асада, але з обмеженим успіхом.
 
Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що фінансові санкції та заморожування активів були зняті з кількох урядових установ, включно з міністерством внутрішніх справ та оборони.
 
Санкції також були зняті з Генеральної організації радіо та телебачення, державного агентства, яке нібито поширювало пропаганду на підтримку Асада та підбурювало до насильства проти цивільного населення.
 
МЗС заявило також про скасування санкцій проти газети “Аль-Ватан”, телеканалів “Чам Прес” та “Сама” за поширення дезінформації.
 
Санкції, запроваджені проти аль-Асада та його соратників, залишаються чинними, а законодавство було змінено, щоб дозволити колишньому лідеру та іншим особам нести відповідальність за звірства, скоєні проти сирійців.
 
У березні Велика Британія скасувала санкції проти двох десятків сирійських підприємств, переважно банків та нафтових компаній.
 
Адміністрація Трампа ще офіційно не визнала новий сирійський уряд на чолі з президентом Ахмадом аль-Шараа, колишнім повстанцем-ісламістом, який очолив наступ, що повалив аль-Асада.

 

СиріясанкціїБританія

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