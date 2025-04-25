Британія скасовує санкції проти Сирії, зокрема урядових відомств та ЗМІ

Британія запровадила санкції проти тих, хто підтримував репресивне правління Асада

Уряд Великої Британії заявив, що скасовує санкції проти десятка сирійських організацій, зокрема урядових відомств та засобів масової інформації, щоб допомогти країні відновитися після того, як президент Башар Асад був повалений у грудні.

Британія запровадила санкції проти тих, хто підтримував репресивне правління Асада, допомагав жорстоко придушувати цивільних жителів та поширювати дезінформацію.

“Сирійський народ заслуговує на можливість відновити свою країну та економіку, і стабільна Сирія відповідає національним інтересам Великої Британії”, – заявив міністр Близького Сходу Хеміш Фалконер.

Нові лідери Сирії намагаються розпочати відновлення зруйнованої економіки та інфраструктури країни після майже 14 років громадянської війни. Нова влада в Дамаску наполягала на скасуванні жорстких санкцій, запроваджених західними країнами проти уряду Асада, але з обмеженим успіхом.