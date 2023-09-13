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ПОЛІТИКА

Британія скасувала безвізовий транзит для громадян рф і Грузії

13 вересня 2023, 19:39
Британія скасувала безвізовий транзит для громадян рф і Грузії
З 6 жовтня громадянам рф та Грузії будуть потрібні транзитні візи для проїзду через Британію без в’їзду під час транзиту до іншої країни.

Уряд Великої Британії скасовує безвізовий транзит в аеропортах країни для громадян росії та Грузії.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Зазначається, що обмеження щодо транзиту набудуть чинності 6 жовтня. До цього передбачено перехідний період.

Таким чином, громадяни росії та Грузії зможуть скористатися транзитом за квитками, які вони придбали до 00:01 8 вересня.

З 6 жовтня громадянам рф та Грузії будуть потрібні транзитні візи для проїзду через Британію без в’їзду під час транзиту до іншої країни.

Водночас обмеження не стосуватимуться громадян, які мають візи або посвідка на проживання США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Швейцарії.

У компанії NewlandChase, яка надає візові послуги, зазначили, що після 2018 року громадяни росії та Грузії займають перші місця серед осіб, які зловживають транзитними умовами Британії для отримання притулку.

У МВС Британії вважають, що вимога щодо отримання транзитної візи для цих громадян перед відвідуванням країни не дозволить їм прибувати до країни під приводом транзиту, а потім просити притулку після прибуття.

Зазвичай нормативні акти набирають чинності не раніше ніж через 21 день після внесення на розгляд до парламенту. Але ця поправка набула чинності майже одразу, через побоювання, що до моменту її впровадження могла збільшитись кількість громадян із Росії та Грузії, які б просили притулку в країні.

Раніше повідомлялось, що Британія закликає Північну Корею припинити переговори з росією про озброєння. 

ГрузіяБританіябезвізрф тероризм

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