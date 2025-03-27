Британія спростувала чутки про відмову США від командування силами НАТО в Європі
27 березня 2025, 15:33
Фото: з вільного доступу
Цю посаду вони займали з моменту заснування Альянсу.
Британія відкинула припущення, що нібито США можуть відмовитися від командування силами НАТО в Європі.
Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі, пише The Guardian.
Міністр оборони сказав журналістам, що "Америка не відходить" від НАТО. Він наголосив, що головнокомандувач силами НАТО в Європі буде представником США - відомий військовою мовою як SACEUR (Supreme Allied Commander Europe).
Це вище офіцерська посада в НАТО. Фактично американські командири займають цю посаду майже 75 років. У грудні 1950 Дуайт Ейзенхауер став першим верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі.
Наразі цю посаду обіймає генерал армії США Крістофер Каволі. Він очолив сили НАТО в Європі 4 липня 2022 року. Каволі закінчує свій трирічний термін на посаді цього літа.
Раніше NBC News повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа може відмовитися від командування НАТО в Європі.