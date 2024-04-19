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Британія сприяє обміну розвідданими з союзниками щодо маніпулювання голосами – Bloomberg

19 квітня 2024, 20:51
Британія сприяє обміну розвідданими з союзниками щодо маніпулювання голосами – Bloomberg
Фото: nytimes.com
Демократична коаліція прагне запобігти ризику з боку росії, тому США і Велика Британія стикаються з ризиками безпеки, оскільки 2 мільярди виборців проходять вибори.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наполягає на тому, щоб активізувався обмін інформацією між розвідувальними службами країн G7 і інших європейських союзників щодо спроб ворожих країн поширювати дезінформацію та зривати вибори.

Учасники "Групи семи" хочуть надати підтримку країнам, що не входять до G7, включно з Балканами, де є побоювання щодо потенційного втручання росії.

В цьому році порядка 2 мільярдів виборців мають узяти участь у виборах у більш як 50 країнах. 

Крім того, цьогоріч відбудуться вибори до Європейського парламенту.

Занепокоєння у США і Британії стосуються потенційної можливості для росії або інших «противників» вдатися до ворожих дій в інших частинах світу на тлі ймовірної передачі влади у Вашингтоні і Лондоні. Китай також перебуває в полі їхньої уваги, пише Bloomberg.

Згідно з дослідженням Microsoft, росія намагається підірвати підтримку України з боку США напередодні виборів, водночас китайські кампанії впливу спрямовані на те, щоб розділити американців та підірвати їхню віру у демократію.

 
РосіявибориВелика Британія

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