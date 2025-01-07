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CУСПІЛЬСТВО

Британія стала лідером ринку електромобілів в Європі, обігнавши Німеччину

07 січня 2025, 21:59
Британія стала лідером ринку електромобілів в Європі, обігнавши Німеччину
Фото: з вільного доступу
Такий результат став можливий завдяки запровадженим у країні суворим правилам, що зобов’язують автовиробників збільшувати частку електромобілів у своїх продажах.

Несподіваний поворот подій стався на європейському ринку електромобілів: Велика Британія обігнала Німеччину і стала лідером з продажу електрокарів.

Про це пише Bloomberg.

Такий результат став можливий завдяки запровадженим у країні суворим правилам, що зобов’язують автовиробників збільшувати частку електромобілів у своїх продажах.

У той час як у Німеччині, найбільшому автомобільному ринку Європи, продажі електромобілів значно впали через скасування державних субсидій, у Великій Британії вони продовжували зростати. Виробники, щоб уникнути високих штрафів за невиконання квот, активно знижували ціни на електромобілі та пропонували вигідні умови для корпоративних клієнтів.

У Німеччині, Франції та інших європейських країнах продажі електромобілів сповільнилися через скасування державних субсидій і відсутність доступних моделей. Виробники також відкладають випуск нових моделей електромобілів, очікуючи на набуття чинності нових, більш жорстких європейських норм щодо викидів.

Успіх Великої Британії показує, що жорстка державна політика може значно прискорити перехід на електротранспорт. Однак експерти зазначають, що попит серед приватних покупців все ще залишається недостатньо високим. Для подальшого розвитку ринку електромобілів необхідно продовжувати вдосконалювати технології, знижувати ціни та розширювати інфраструктуру зарядних станцій.

НімеччинаБританіяЕлектрокари

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