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Британія створила підрозділ, який контролюватиме дотримання санкцій проти росії

10 жовтня 2024, 13:11
Британія створила підрозділ, який контролюватиме дотримання санкцій проти росії
Фото: Reuters
Він також розслідуватиме дії британців, які порушують санкції.

Від сьогодні 10 жовтня, у Великій Британії запрацює підрозділ з контролю за дотриманням торговельних санкцій з новими повноваженнями щодо покарання компаній, які не дотримуються обмежень на надання послуг рф.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Цей новий підрозділ допоможе забезпечити дотримання бізнесом торговельних санкцій та вживати рішучих заходів, де це необхідно, щоб разом із бізнесом ми могли продовжувати чинити максимальний тиск на режим путіна", - заявив міністр бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс.

В британському уряді додали, що підрозділ матиме повноваження накладати штрафи на компанії, які порушили санкції, оприлюднювати інформацію про них. Підрозділ зосереджуватиметься на забезпеченні дотримання санкцій на експорт професійних та ділових послуг, тоді як експорт та імпорт товарів залишатиметься в компетенції існуючих підрозділів.

Також новий підрозділ буде мати повноваження розслідувати дії громадян Британії, які порушили правила санкцій, працюючи в третіх країнах, що є новим повноваженням у рамках британського режиму забезпечення дотримання торговельних санкцій.

З 2022 року Британія оголосила про санкції щодо торгівлі з росією на суму більше 26 мільярдів доларів.

 

РосіясанкціїВелика Британіявійна в Україні

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