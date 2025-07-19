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ПОЛІТИКА

Британія створює стратегічний бойовий літак ля стримування росії – The Telegraph

19 липня 2025, 15:16
Британія створює стратегічний бойовий літак ля стримування росії – The Telegraph
Планується ввести в експлуатацію до 2035 року.

Велика Британія у співпраці з Італією та Японією розробляє надзвуковий малопомітний бойовий літак шостого покоління під назвою Tempest, який планується ввести в експлуатацію до 2035 року.

Про це повідомляє The Telegraph.

Tempest призначений для далеких місій, здатен перевозити значне корисне навантаження та літати на велику відстань без дозаправки. Його конструкція дозволяє розміщення озброєння всередині корпусу, що підвищує його малопомітність для радарів. Літак також буде здатен взаємодіяти з іншими літаками, безпілотниками, супутниками та наземними підрозділами — що важливо для операцій у глибокому тилу ворога без постійного зв’язку з базою.

Експерти вважають, що в разі конфлікту з росією або Китаєм Tempest зможе діяти автономно: завдавати ударів по ППО та авіабазах противника, служити комунікаційним хабом для союзних сил, а також здійснювати місії підтримки з великим арсеналом зброї — потенційно вдвічі більшим, ніж у F-35.

Проєкт також передбачає можливість перетину Атлантики без дозаправки, що значно розширює бойові можливості літального апарата та мінімізує ризики, пов’язані з вразливістю заправників.

На фоні нестачі нових замовлень на літаки Eurofighter Typhoon, британська оборонна промисловість розглядає Tempest як майбутній флагман бойової авіації та ключовий проєкт оборонного партнерства між Європою та Азією.

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