Британія стикається з новим штамом COVID-19

Новий варіант може ухилятися від імунітету.

У Великій Британії поширюється новий варіант COVID‑19 під назвою Stratus (XFG та XFG.3), який став провідним у 30 % випадків у країні.

Про це пише Independent. Незвичайною ознакою зараження цією мутацією є виразна хрипкість у голосі, про що повідомляли пацієнти. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зарахувала Stratus до варіантів, “що перебувають під моніторингом”. Загрозу для здоров’я на глобальному рівні оцінили як “низьку”.

Дослідження показують, що Stratus швидко поширюється: його частка зросла з 7,4 % до 22,7 % у світі за один місяць. Поточні дані не свідчать про тяжчий перебіг хвороби або збільшення смертності. Хоча присутні певні мутації, які можуть допомагати вірусу ухилятися від імунітету.

"На відміну від інших варіантів, Stratus має певні мутації в шипоподібному білку, які можуть допомогти йому уникати антитіл, що виробилися внаслідок попередніх інфекцій або вакцинацій", – говорить доктор Кайваан Хан, лікар загальної практики з Харлі-стріт та засновник клініки Ханна Лондон.

Епідеміологи попереджають, що охриплість голосу – рідкісний, але помітний симптом Stratus. “Хриплий, шорсткий голос” може бути сигналом зараження, хоча основні ознаки (кашель, лихоманка, втома) залишаються характерними. Британські експерти вважають, що цей штам не спричиняє важчий перебіг захворювання, і вакцини, які застосовуються нині, мають залишатися ефективними проти проявів, включаючи тяжкі наслідки.

The UK Health Security Agency (UKHSA) підкреслює, що зростання випадків Stratus відбувається на фоні загального падіння тестування та рівня вакцинації в країні. Доктор Алекс Аллен з UKHSA зазначив: “Мутації та зміни вірусів з часом – це нормальний процес. Ми продовжуємо моніторити всі варіанти Covid у Великій Британії”. ВООЗ також попереджає, що хоча зростає частка випадків у регіонах Південно-Східної Азії, збільшення тяжкості хвороби через Stratus не спостерігається.

"Наявні дані щодо XFG не свідчать про додаткові ризики для громадського здоров'я порівняно з іншими наразі циркулюючими лініями нащадків Omicron", – повідомляють у ВООЗ.

Існує також варіант "Nimbus" (NB.1.8.1), який спричинив “болі в горлі, наче від леза бритви”. Та наразі Stratus став головним конкурентом у поширенні Covid‑19 і потребує посиленого моніторингу.