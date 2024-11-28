Британія судить громадян Болгарії, підозрюваних у шпигунстві на користь рф – BBC

У справі фігурують шість громадян Болгарії: Русєв, Бізер Джамбазов, Катрін Іванова, Ваня Габерова та Тихомир Іванчев

У Центральному кримінальному суді Лондона триває розгляд справи над громадянами Болгарії. Їх підозрюють у шпигунстві на замовлення спецслужб росії.

Про це повідомляє BBC.

Прокурори вважають, що болгари стежили за американською військовою базою в Німеччині та організували спостереження за противниками російської влади, зокрема за журналістами Христо Грозєвим і Романом Доброхотовим.

Двоє з підозрюваних – 46-річний Орлін Русєв і 43-річний Бізер Джамбазов – зізналися, що займалися шпигунством.

Під судом також перебувають 33-річна Катрін Іванова, 30-річний Ваня Габерова та 39-річний Тихомир Іванчев.