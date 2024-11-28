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Британія судить громадян Болгарії, підозрюваних у шпигунстві на користь рф – BBC

28 листопада 2024, 21:07
Британія судить громадян Болгарії, підозрюваних у шпигунстві на користь рф – BBC
Фото: adm.te.court.gov.ua
У справі фігурують шість громадян Болгарії: Русєв, Бізер Джамбазов, Катрін Іванова, Ваня Габерова та Тихомир Іванчев

У Центральному кримінальному суді Лондона триває розгляд справи над громадянами Болгарії. Їх підозрюють у шпигунстві на замовлення спецслужб росії.

Про це повідомляє BBC.

Прокурори вважають, що болгари стежили за американською військовою базою в Німеччині та організували спостереження за противниками російської влади, зокрема за журналістами Христо Грозєвим і Романом Доброхотовим.
 
Двоє з підозрюваних – 46-річний Орлін Русєв і 43-річний Бізер Джамбазов – зізналися, що займалися шпигунством.
Під судом також перебувають 33-річна Катрін Іванова, 30-річний Ваня Габерова та 39-річний Тихомир Іванчев.
 
За даними прокурорів, група виконувала операції на замовлення російських спецслужб з серпня 2020 року до лютого 2023. Підозрювані збирали інформацію та здійснювали спостереження, які "могли бути корисними для ворожої країни".
 
Група працювала як на території Великої Британії, так і в інших країнах Європи, зазначають прокурори.
 
Слідство вважає, що мережею керувала людина, на ім'я Ян Маршалек – громадянин Австрії та колишній операційний директор компанії Wirecard. Він був оголошений у розшук у Німеччині у зв’язку з обвинуваченнями у шахрайстві.
 
У 2020 році Маршалек зник із Європи на приватному літаку, який приземлився в Мінську. Вважається, що втекти йому допомогла російська розвідка.
 
До слова, громадянин Британії здійснив підпал лондонської комерційної нерухомості, яке пов'язане з Україною. За це він отримав гроші від іноземної розвідки, повідомляє Reuters.

 

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