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ПОЛІТИКА

Британія та Франція звинуватили путіна у затягуванні переговорів

04 квітня 2025, 14:10
Британія та Франція звинуватили путіна у затягуванні переговорів
з вільних джерел
росія повинна надати чітку відповідь на пропозицію США, це має бути "так" або "ні".

Велика Британія та Франція звинуватили російського диктатора владіміра путіна в тому, що він зволікає з переговорами про припинення вогню, щоб припинити бойові дії в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post.

На думку глави МЗС Британії Девіда Леммі та глави МЗС Франції Жан-Ноеля Барро, росія фактично відхилила пропозицію США щодо повного та негайного припинення бойових дій в Україні строком на 30 днів.

"Ми вважаємо, що путін продовжує заплутувати, продовжує тягнути час", - заявив Леммі.

Він вважає, що в той час, як путін мав би погодитися на припинення вогню, "він продовжує бомбардувати Україну. Це цивільне населення. Це енергопостачання. Ми бачимо тебе, владімір путін. Ми знаємо, що ви робите".

Своєю чергою Барро зауважив, що Україна прийняла умови припинення вогню три тижні тому, і тепер росія "повинна дати відповідь Сполученим Штатам".

"росія постійно змінює свою позицію, продовжуючи завдавати удари по енергетичній інфраструктурі, продовжуючи свої воєнні злочини", - сказав Барро. 

За його словами, росія повинна надати чітку відповідь на пропозицію США, це має бути "так" або "ні".

Глава МЗС Франції вважає, що росія не демонструє жодних намірів припинити свою військову кампанію. Про це свідчить і указ путіна про призов 160 000 призовників на однорічну строкову військову службу.

Обидва міністри закордонних справ пообіцяли продовжувати допомагати розбудовувати збройні сили України. Адже це буде найкращою гарантією безпеки України відтоді, як США зняли з порядку денного будь-яку перспективу членства в НАТО.

ФранціявійнаВладімір ПутінпереговориБританія

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