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ПОЛІТИКА

Британія та Китай об'єднують зусилля у зміцненні кліматичної реакції — The Guardian

26 березня 2024, 20:04
Британія та Китай об'єднують зусилля у зміцненні кліматичної реакції — The Guardian
Фото: gettyimages.com
Хоча дипломатичні суперечки неминучі, пріоритетом є збереження відкритих каналів і взаємодія з Пекіном щодо кліматичної кризи.

Звичайно, це зловмисно і шкідливо, коли іноземна держава відкрито зламує виборчу комісію Великої Британії та атакує високопоставлених парламентарів — як уряд Британії заявив у понеділок 25 березня, що Китай зробив це у 2021 році. Не менш зловмисно фальсифікувати електронні листи членів парламенту і використовувати дослідника в якості інформатора. Як реагувати — це вже інше питання. Ріші Сунак не забарився з відповіддю.

Про це пише The Guardian.

"Ми чітко усвідомлюємо, що ситуація зараз така, що Китай поводиться все більш напористо за кордоном, авторитарно вдома, і це є викликом епохи, а також найбільшою державною загрозою нашій економічній безпеці. Тому правильно, що ми вживаємо заходів для свого захисту, що ми й робимо", — сказав він.

Британська дипломатія все ще існує в тумані втраченої імперської могутності. Тим часом Китай розширює свій глобальний вплив так само, як колись Захід. Його ініціатива "Один пояс, один шлях" (BRI) тепер поширюється на Азію, Африку і Європу. 

"Сьогодні відносини світу з Китаєм мають вирішальне значення в одній сфері. Ця країна відповідальна за понад чверть світових викидів парникових газів, і ця цифра продовжує зростати. Британія зараз бере активну участь у запропонованій Китаєм програмі "озеленення" своєї програми BRI, яка значною мірою стосується інфраструктури", — зазначає The Guardian.

Враховуючи, що третина всіх викидів парникових газів припадає на будівництво — факт, який досі ігнорується британською політикою планування — ця співпраця з Китаєм є центральною у боротьбі з кліматичною кризою. Йдеться не про дипломатичне позерство. Йдеться про щось суттєве.

Видання вважає, що реальність така, що всі держави шпигують одна за одною, здебільшого безрезультатно і з величезними витратами. Ніщо не виправдовує зламування чужих електронних скриньок, але громадського обурення та кількох китайських дипломатів, висланих у відставку, має бути достатньо.

БританіякліматКитай

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