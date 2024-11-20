Британія та Молдова уклали оборонний пакт для протидії російській агресії

Підписали пакт про протидію російській агресії.

Велика Британія та Молдова започаткували нове партнерство у сфері оборони та безпеки на тлі загроз з боку росії. Підписали пакт про протидію російській агресії.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що про ініціативу було оголошено під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до столиці Молдови Кишинева.

У МЗС Британії зазначили, що пакт спрямований на "розбудову широкої співпраці між двома країнами та посилення стійкості Молдови до зовнішніх загроз".

"Молдова є життєво важливим партнером Великої Британії у сфері безпеки, і саме тому, щоб посилити її стійкість до російської агресії та забезпечити безпеку на британських вулицях, я поглиблюю співпрацю у сфері нелегальної міграції та започатковую нове партнерство у сфері оборони та безпеки", - заявив Леммі.