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Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам

23 жовтня 2024, 18:33
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
фото з відкритих джерел
Пріоритетом оборонної співпраці стане розробка далекобійної ударної зброї.

Міністри оборони Великої Британії і Німеччини підписали в Лондоні угоду, яку офіційні особи називають першим подібним оборонним пактом між двома країнами-членами НАТО, покликаним посилити європейську безпеку на тлі зростаючої російської агресії.

Про це повідомляє Associated Press.

У межах нової угоди країни зміцнять військове співробітництво "у повітрі, на суші, у морі, космосі та кіберпросторі" і спільно розроблятимуть нову сучасну зброю. Британія та Німеччина тісно співпрацюватимуть в захисті підводних кабелів у Північному морі, а на базі у Шотландії буде розміщено німецькі протичовнові літаки для патрулювання Північної Атлантики.
 
Пріоритетом оборонної співпраці стане розробка далекобійної ударної зброї, радіус дії якої перевищить радіус дії британських ракет Storm Shadow. І розробка БпЛА, здатних діяти "на рівні з винищувачами".
 
Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що необхідність для Європи зміцнювати власну безпеку, а для Великої Британії – відігравати більшу роль в НАТО, "є рушійною силою нашої першої оборонної стратегії Великої Британії в НАТО, (і) нашого перезавантаження відносин Великої Британії з Європою".
 
"У більш небезпечному світі союзники є нашою стратегічною силою, і ми повинні робити більше разом", – сказав Хілі.
 
Також очікується, що німецьке оборонне підприємство Rheinmetall відкриє завод з виробництва стволів для артилерійських гармат з британської сталі.
 
Офіційні особи кажуть, що цей пакт означатиме, що британські і німецькі війська будуть тісніше співпрацювати і діяти разом, гарантуючи, що "сухопутні сили на східному фланзі НАТО залишатимуться сильним стримуючим фактором і будуть готові до боротьби і перемоги в разі потреби".
 
"Ми не повинні сприймати безпеку в Європі як належне. росія веде війну проти України, вона надзвичайно збільшує виробництво зброї і неодноразово здійснювала гібридні атаки на наших партнерів у Східній Європі. Підписавши Угоду у Трініті-хаусі, ми демонструємо, що союзники по НАТО усвідомили, чого вимагають ці часи, і сповнені рішучості вдосконалювати свої сили і засоби стримування і оборони", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
 
НімеччинаБританіявійна в Україніросія окупанти

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