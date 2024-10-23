Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам

Пріоритетом оборонної співпраці стане розробка далекобійної ударної зброї.

Міністри оборони Великої Британії і Німеччини підписали в Лондоні угоду, яку офіційні особи називають першим подібним оборонним пактом між двома країнами-членами НАТО, покликаним посилити європейську безпеку на тлі зростаючої російської агресії.

Про це повідомляє Associated Press.

У межах нової угоди країни зміцнять військове співробітництво "у повітрі, на суші, у морі, космосі та кіберпросторі" і спільно розроблятимуть нову сучасну зброю. Британія та Німеччина тісно співпрацюватимуть в захисті підводних кабелів у Північному морі, а на базі у Шотландії буде розміщено німецькі протичовнові літаки для патрулювання Північної Атлантики.

Пріоритетом оборонної співпраці стане розробка далекобійної ударної зброї, радіус дії якої перевищить радіус дії британських ракет Storm Shadow. І розробка БпЛА, здатних діяти "на рівні з винищувачами".