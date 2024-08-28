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ПОЛІТИКА

Британія та Німеччина підтверджують свою підтримку Україні новою оборонною угодою

28 серпня 2024, 16:31
Британія та Німеччина підтверджують свою підтримку Україні новою оборонною угодою
Фото: Getty Images
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу, 28 серпня, прибув до Берліну, де зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Британія та Німеччина укладають нову оборонну угоду, в основі якого лежить допомога Україні. Дві країни підтвердили зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу, 28 серпня, прибув до Берліну, де зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Політики обговорили новий договір між двома країнами, в основі якого лежить оборонна угода щодо України. 

На спільній пресконференції Стармер сказав, що нова угода розширює велике оборонне співробітництво між Великобританією та Німеччиною, щоб країни разом "протистояли загрозам нестабільного світу".

"Це, звичайно, означає спільну рішучість відстоювати безпеку нашого народу та ширшого європейського континенту - і це починається з нашої непохитної підтримки України", - сказав прем'єр Британії.

За його словами, Британія та Німеччина як країни Європи, які зробили найбільший внесок у військові зусилля України, і як країни з найбільшими витратами на оборону серед європейських країн НАТО, "надто добре знають своє зобов'язання перед українським народом, який воює не лише для того, щоб захистити себе, але і для всіх людей в Європі".

"Сьогодні ми підтвердили наше зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав Стармер.

Обидві країни є лідерами з надання Україні військової допомоги. Британії однією з перших підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення росії. Країна надала українській армії танки Challenger, броньовану техніку та інше озброєння.

БританіяНімеччинапідтримка України

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