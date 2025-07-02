Британія та Німеччина поглиблюють свою співпрацю на тлі можливої військової загрози – Politico

Дві країни планують підписати договір про взаємну оборону

Велика Британія та Німеччина планують підписати договір, який містить пункт про взаємну допомогу у разі загрози будь-якій з країн.

Про це розповіло п'ять осіб для Politico, які обізнані з процесом.

Зокрема прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та ексканцлер Німеччини Олаф Шольц заклали основу для угоди в спільній декларації минулого літа, а також пообіцяли тіснішу співпрацю у сфері миру, безпеки та економіки.

За словами двох лондонських чиновників, текст договору майже готовий. Наразі очікується, що його буде підписано 17 липня до літніх канікул парламентів обох країн.