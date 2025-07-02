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Британія та Німеччина поглиблюють свою співпрацю на тлі можливої військової загрози – Politico

02 липня 2025, 11:35
Британія та Німеччина поглиблюють свою співпрацю на тлі можливої військової загрози – Politico
Дві країни планують підписати договір про взаємну оборону
Велика Британія та Німеччина планують підписати договір, який містить пункт про взаємну допомогу у разі загрози будь-якій з країн.
 
Про це розповіло п'ять осіб для Politico, які обізнані з процесом. 
 
Зокрема прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та ексканцлер Німеччини Олаф Шольц заклали основу для угоди в спільній декларації минулого літа, а також пообіцяли тіснішу співпрацю у сфері миру, безпеки та економіки. 
 
За словами двох лондонських чиновників, текст договору майже готовий. Наразі очікується, що його буде підписано 17 липня до літніх канікул парламентів обох країн. 
 
Також у документі є розділ, який базується на підписаній минулого року угоді Trinity House. В ній йдеться про те, що будь-яка стратегічна загроза одній країні буде вважатися загрозою для іншої. 
 
"Це надасть Німеччині пункт про взаємну допомогу з обома ядерними державами Європи, що відповідає бажанню канцлера Німеччини Фрідріха Мерца посилити стримуючий фактор континенту окремо від США", - пояснили у Politico.
 
Крім того, за інформацією джерел видання, цей документ буде містити заходи щодо боротьби з нелегальною міграцією, транспортуванням, а також дослідженнями та інноваціями. 
 
"Він також міститиме зобов'язання сприяти транскордонним обмінам - надзвичайно делікатній сфері для уряду Стармера, який стикається з тиском щодо скорочення як легальної, так і нелегальної міграції", - уточнили у виданні.
 
Водночас представник Міністерства закордонних справ Німеччини зазначив: 
 
"Договір охоплюватиме весь спектр наших відносин".

 

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