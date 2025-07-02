Британія та Німеччина поглиблюють свою співпрацю на тлі можливої військової загрози – Politico
02 липня 2025, 11:35
Дві країни планують підписати договір про взаємну оборону
Велика Британія та Німеччина планують підписати договір, який містить пункт про взаємну допомогу у разі загрози будь-якій з країн.
Про це розповіло п'ять осіб для Politico, які обізнані з процесом.
Зокрема прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та ексканцлер Німеччини Олаф Шольц заклали основу для угоди в спільній декларації минулого літа, а також пообіцяли тіснішу співпрацю у сфері миру, безпеки та економіки.
За словами двох лондонських чиновників, текст договору майже готовий. Наразі очікується, що його буде підписано 17 липня до літніх канікул парламентів обох країн.
Також у документі є розділ, який базується на підписаній минулого року угоді Trinity House. В ній йдеться про те, що будь-яка стратегічна загроза одній країні буде вважатися загрозою для іншої.
"Це надасть Німеччині пункт про взаємну допомогу з обома ядерними державами Європи, що відповідає бажанню канцлера Німеччини Фрідріха Мерца посилити стримуючий фактор континенту окремо від США", - пояснили у Politico.
Крім того, за інформацією джерел видання, цей документ буде містити заходи щодо боротьби з нелегальною міграцією, транспортуванням, а також дослідженнями та інноваціями.
"Він також міститиме зобов'язання сприяти транскордонним обмінам - надзвичайно делікатній сфері для уряду Стармера, який стикається з тиском щодо скорочення як легальної, так і нелегальної міграції", - уточнили у виданні.
Водночас представник Міністерства закордонних справ Німеччини зазначив:
"Договір охоплюватиме весь спектр наших відносин".