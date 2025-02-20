Британія та Норвегія укріплюють оборону через загрози з боку росії

Запланована угода передбачає посилення співпраці між збройними силами двох країн, зокрема щодо захисту підводних кабелів від диверсій.

Велика Британія та Норвегія розпочали переговори щодо нової оборонної угоди, спрямованої на протидію загрозам з боку росії в Арктиці.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що міністр оборони Британії Джон Гілі зустрівся зі своїм норвезьким колегою Туре Сандвіком у Норвезькому об'єднаному штабі - укріпленому комплексі, вбудованому в схил гори неподалік міста Боде за Полярним колом.

Запланована угода передбачає посилення співпраці між збройними силами двох країн, зокрема щодо захисту підводних кабелів від диверсій. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році кораблі, що курсують до або з російських портів, неодноразово підозрювалися у пошкодженні ключових європейських інфраструктурних об'єктів — як випадково, так і навмисно, особливо в Балтійському морі.

"Норвегія залишається одним із найважливіших союзників Великої Британії. Ми відкриваємо нову сторінку в оборонному партнерстві, яка зробить нас ближчими, ніж будь-коли, у боротьбі зі зростаючими загрозами, зміцненні НАТО та посиленні безпеки на Крайній Півночі", — заявив Гілі.

Ця заява пролунала на тлі ескалації напруженості між США та Європою щодо мирних переговорів в Україні.

Водночас у Вашингтоні наполягають, що європейські члени НАТО повинні збільшити витрати на оборону. Велика Британія прагне підняти цей показник до 2,5% ВВП. Напередодні Гілі оголосив про масштабне реформування оборонної політики, заявивши, що британське міноборони зазнає «найбільшого за останні 50 років оборонного струсу», щоб підвищити готовність країни до війни.

19 лютого Politico повідомляло, що росія та США планують спільні арктичні енергетичні проєкти після переговорів у Саудівській Аравії, у той час, як Україна спостерігає зі сторони за тим, що відбувається.

Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який брав участь у перемовинах між США та рф у Саудівській Аравії, заявив, що економічні переговори мали загальний характер, але сторони обговорили "конкретні сфери співпраці".