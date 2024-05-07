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ПОЛІТИКА

Британія та союзники запровадили санкції проти російського лідера кіберзлочинного угруповання LockBit

07 травня 2024, 18:16
Британія та союзники запровадили санкції проти російського лідера кіберзлочинного угруповання LockBit
Фото: Ukrinform
Йдеться про Дмитра Хорошева.

США, Британія та Австралія ввели санкції проти одного з лідерів російського хакерського угруповання під назвою LockBit. Йдеться про Дмитра Хорошева.

Про це заявила міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Анн-Марі Тревельян, повідомляє Reuters.

Зазначається, що активи Хорошева буде заморожено, а сам він зіткнеться із забороною на поїздки до низки країн.

Його ідентифікували як одного з лідерів групи LockBit, яка займається здирництвом і вкрала по всьому світу понад 1 млрд доларів.

"Запроваджуючи санкції щодо одного з лідерів LockBit, ми робимо прямі дії проти тих, хто продовжує загрожувати глобальній безпеці, одночасно викриваючи зловмисну кіберзлочинну діяльність, яка походить із росії", - заявила Анн-Марі Тревельян.

LockBit це російська група здирників, яку вдалося виявити ще 2019 року.

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