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Велика Британія та США розкритикували росію на засіданні Радбезу ООН

24 квітня 2023, 20:52
Велика Британія та США розкритикували росію на засіданні Радбезу ООН
Фото: Укрінформ
Вони вкотре нагадали, що через російське вторгнення в Україну було вбито тисячі українців.

Представники Великої Британії та Сполучених Штатів розкритикували росію на засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Sky News.

“Ми бачили, що означає для світу російська ідея багатостороннього підходу. Більш ніж за рік повномасштабного вторгнення росії в Україну президент путін приніс неймовірні страждання цій країні, нехтуючи Статутом ООН”, – заявила представник Великої Британії Дама Барбара Вудворд.

При цьому вона нагадала, що через російське вторгнення в Україну було вбито тисячі українців.

“Тисячі українців були вбиті, мільйони переміщені, а мільярди людей по всьому світу зіткнулися з різким зростанням цін на товари і відсутністю продовольчої безпеки”, – додала Вудворд.

Вона підкреслила, що уряд  рф не може навіть пояснити причину військового вторгнення в Україну.

“російське покоління втратило своє майбутнє, а російський уряд навіть не може пояснити, чому. Претензії росії на територію України ніколи не будуть визнані. Я не бачу нічого ефективного або багатостороннього в зовнішній політиці росії”, – додала вона.

Тим часом, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала війну росії “незаконною, неспровокованою і непотрібною”.

“росія просто хоче силою перекроїти міжнародні кордони в порушення Статуту ООН. Це суперечить усьому, за що виступає цей інститут”, – сказала вона.

СШАООНБританіявійна в Україніросія окупанти

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