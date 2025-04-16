Британія та ЄС готують підписання оборонної угоди – Politico

Британці дали зрозуміти, що не буде повернення до свободи пересування, митного союзу і єдиного ринку з ЄС.

Велика Британія і Євросоюз сподіваються підписати нову оборонну угоду наступного місяця - на саміті в Лондоні, який відбудеться 19 травня.

"Загальна думка була така, що угода про оборону і безпеку є можливою для реалізації та бажаною", - повідомив європейський дипломат, знайомий із деталями підготовки зустрічі.

За даними видання, очікується, що обидві сторони скористаються зустріччю наступного місяця для досягнення "спільного розуміння" того, які питання будуть вирішуватися в рамках ширшого перезавантаження Brexit британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Джерела в ЄС також повідомили, що Лондон і Брюссель готують окрему спільну декларацію щодо "глобальних питань", у якій можуть бути викладені спільні позиції з таких тем, як війна в Україні або світова торговельна система.

Передбачається, що прогрес щодо угоди про безпеку залежатиме від гарантій Великої Британії щодо постійного доступу для рибальських суден ЄС у свої води.