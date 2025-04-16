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Британія та ЄС готують підписання оборонної угоди – Politico

16 квітня 2025, 09:09
Британія та ЄС готують підписання оборонної угоди – Politico
Британці дали зрозуміти, що не буде повернення до свободи пересування, митного союзу і єдиного ринку з ЄС.
Велика Британія і Євросоюз сподіваються підписати нову оборонну угоду наступного місяця - на саміті в Лондоні, який відбудеться 19 травня.
 
Про це повідомляє Politico.
 
"Загальна думка була така, що угода про оборону і безпеку є можливою для реалізації та бажаною", - повідомив європейський дипломат, знайомий із деталями підготовки зустрічі.
 
За даними видання, очікується, що обидві сторони скористаються зустріччю наступного місяця для досягнення "спільного розуміння" того, які питання будуть вирішуватися в рамках ширшого перезавантаження Brexit британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.
 
Джерела в ЄС також повідомили, що Лондон і Брюссель готують окрему спільну декларацію щодо "глобальних питань", у якій можуть бути викладені спільні позиції з таких тем, як війна в Україні або світова торговельна система.
 
Передбачається, що прогрес щодо угоди про безпеку залежатиме від гарантій Великої Британії щодо постійного доступу для рибальських суден ЄС у свої води.
 
"Будь-який прогрес в угоді про безпеку та оборону пов'язаний із прогресом у питанні рибальства", - зазначило джерело.
 
Водночас представник британського уряду повідомив журналістам, що тісніші та партнерські відносини з ЄС підвищать безпеку, захищеність і процвітання британського народу.
 
"Ми діятимемо в національних інтересах Великої Британії, і ми ясно дали зрозуміти, що не буде повернення до свободи пересування, митного союзу або єдиного ринку. Ми не будемо давати поточних коментарів щодо переговорів", - сказав він на умовах анонімності.
 
Журналісти пояснили, що нова угода про безпеку з ЄС є ключовим елементом зовнішньополітичної стратегії Стармера на тлі кроків президента США Дональда Трампа з дистанціювання від європейської безпеки. Брюссель запропонував програму кредитування в розмірі 150 млрд євро на переозброєння. Ці кошти мають бути інвестовані за принципом "купуй більше європейського", але без офіційної угоди про оборону з Брюсселем Британію буде виключено з цієї схеми.

 

війна в Україніросія окупантиБританія

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