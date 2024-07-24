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ПОЛІТИКА

Британія та ЄС шукають нові формати співпраці – FT

24 липня 2024, 09:47
Британія та ЄС шукають нові формати співпраці – FT
Фото: ukrep.be
Стармер сподівається провести переговори з фон дер Ляєн найближчим часом, оскільки прагне зберегти динаміку взаємодії з ЄС.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планують провести зустріч протягом декількох тижнів, щоб прискорити “перезавантаження” відносин Лондона з ЄС.

Про це повідомляє FT.

Команда глави Єврокомісії сподівалася на її зустріч зі Стармером цього тижня, але зараз працює над тим, щоб провести зустріч наприкінці серпня або на початку вересня.

Стармер сподівається провести переговори з фон дер Ляєн найближчим часом, оскільки прагне зберегти динаміку взаємодії з ЄС.

Британія хотіла б налагодити структурований діалог, щоб міністри і чиновники двох сторін могли регулярно зустрічатися для обговорення таких питань, як безпека, торгівля, нелегальна міграція та енергетика.

Стармер заявив про намір налагодити відносини з ЄС минулого тижня, коли приймав саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС), в якому взяли участь майже 50 лідерів ЄС та країн, що не входять до Союзу.

Фон дер Ляєн була відсутня на саміті, оскільки проводила кампанію за другий термін на посаді глави Єврокомісії. Її програма на наступні п'ять років на посаді включала посилення співпраці з Лондоном щодо питань, які становлять спільний інтерес, таких як енергетика, безпека та стійкість.

Президент Євроради Шарль Мішель брав участь у засіданні ЄПС і висловив сподівання, що “перезавантаження” відносин Лондона з ЄС може бути поставлене на офіційну основу на двосторонньому саміті найближчими місяцями.

Колишній прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак розпочав процес відновлення відносин з Брюсселем після Brexit минулого року, коли домовився з фон дер Ляєн про угоду, яка зняла напруженість щодо правил торгівлі з Північною Ірландією.

Але Сунак вважав за краще мати справу безпосередньо з країнами ЄС, а не з брюссельськими інституціями. Зустріч Стармера з фон дер Ляєн покликана змінити цю динаміку.

Новий британський прем'єр заявляв, що прагне кращих умов торгівлі з ЄС. Але його наполягання на тому, що Британія не приєднається до митного союзу чи єдиного ринку є великою перешкодою для поглиблення інтеграції.

співпрацяЄвросоюзВелика Британія

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