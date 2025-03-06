Британія уклала угоду з фірмою-виробником БпЛА на постачання новітніх дронів для України
06 березня 2025, 21:07
На контракти передбачено 30 мільйонів фунтів стерлінгів.
Велика Британія і компанія Anduril UK підписали угоду про виробництво новітніх БпЛА, які передадуть Україні.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Угоду уклали після зустрічі світових лідерів у Лондоні минулого тижня. Нові контракти на загальну суму близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів, підтримані Міжнародним фондом для України, передбачають поставки до постачання компанією Anduril UK новітніх безпілотників Altius 600m і Altius 700m.
Дрони-камікадзе призначені також для спостереження за територією.