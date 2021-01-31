Британія вакцинувала від коронавірусу 8 мільйонів осіб

У Великій Британії вже 8 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

"Понад 8 мільйонів людей у всій Великій Британії отримали першу дозу вакцини. Дякуємо всім, хто прийшов, щоб отримати перший укол", - написав Джонсон у Twitter.

Вакцинація у Британії розпочалася наприкінці грудні. Наразі у країні затверджені три вакцини – Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

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