НОВИНИУ Великій Британії вже 8 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія вакцинувала від коронавірусу 8 мільйонів осіб
Фото: Укрінформ
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.
"Понад 8 мільйонів людей у всій Великій Британії отримали першу дозу вакцини. Дякуємо всім, хто прийшов, щоб отримати перший укол", - написав Джонсон у Twitter.
Вакцинація у Британії розпочалася наприкінці грудні. Наразі у країні затверджені три вакцини – Pfizer, AstraZeneca та Moderna.
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31 01 2021 10:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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