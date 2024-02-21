Британія відмовилась обміняти російського опозиціонера Кара-Мурзу на шпигунів рф – Guardian

Кара-Мурза також має британське громадянство, і члени парламенту стурбувалися його долею після загибелі Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ Великої Британії виключило можливість обміну ув'язненими для звільнення російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.



Про це пише Guardian.

"Його здоров'я перебуває у крихкому стані, і якщо путін може вбити Навального, то може вбити і Кара-Мурзу", — заявив депутат від Консервативної партії Боб Силі.

Він закликав главу МЗС Девіда Кемерона запевнити парламент у тому, що відомство розгляне "всі можливі варіанти дій, включаючи обмін з використанням російських шпигунів".

Однак, за словами Сілі, йому дали зрозуміти, що подібні обміни "тільки заохочують захоплення заручників" із боку держави. Парламентський заступник держсекретаря в МЗС Лео Дочерті, який робив заяву за відсутності Кемерона, сказав, що влада "не може і не підтримуватиме політику обміну в'язнями", але продовжуватиме "докладати всіх зусиль", щоб домогтися звільнення Кара-Мурзи.



Влада Франції також закликала до негайного звільнення всіх політичних ув'язнених у росії без будь-яких попередніх умов, пише ВВС. Особливе занепокоєння Парижа викликає доля Володимира Кара-Мурзи, засудженого у квітні 2023 року на 25 років ув'язнення за звинуваченням у держзраді. Кара-Мурза – один із найвідоміших критиків кремля та особисто путіна.

У 2015 році Володимир Кара-Мурза так само як пізніше Олексій Навальний, зазнав отруєння, щоправда, у його випадку, за наявними даними, йшлося не про "Новичок". Отруєння сильно позначилося на стані здоров'я політика, і, перебуваючи в ув'язненні, Кара-Мурза неодноразово скаржився на самопочуття та відмову в медичній допомозі з боку тюремного начальства.

У квітні 2022 року Кара-Мурза, який виступив проти війни в Україні, був заарештований та ув’язнений російським режимом. Його звинуватили у так званому поширенні "фейків" про російську армію, а також у "державній зраді".

17 квітня 2023 року московський суд засудив Кара-Мурзу до 25 років ув’язнення.