Британія включить ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій – The Times

Британія планує офіційно внести до списку терористичних організацій російську ПВК "Вагнер".

Міністерство внутрішніх справ Британії вже два місяці працює над цією справою і вже за кілька тижнів неминуче внесе його до списку.

Про це пише The Times.

Після того як рішення набуде чинності, приналежність до групи "Вагнера", відвідування зборів ПВК, заклики до підтримки або публічне носіння логотипу "Вагнера" буде вважатися кримінальним злочином.

Це також призведе до фінансових санкцій проти угруповання, а це в свою чергу обмежить можливість залучати кошти через британські фінансові установи.

Це також стане додатковим тиском на росію.