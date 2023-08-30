Британія вперше назвала Тайвань незалежною країною

Парламент Британії вперше назвав Тайвань незалежною країною в офіційному документі.

Про це повідомляє Politico.

Документ може викликати різку негативну реакцію з боку Китаю, крім того документ з’явився тоді, коли міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі вперше за п’ять років відвідує Китай.

"Тайвань вже є незалежною державою під назвою Китайська Республіка і має всі атрибути державності, включаючи постійне населення, визначену територію, уряд і здатність вступати у відносини з іншими державами. Йому бракує лише більшого міжнародного визнання", - йдеться в документі.

Голова комітету Алісії Кернс сказала, що це перший випадок, коли у доповіді парламенту Сполученого Королівства робиться така заява.

"Ми визнаємо позицію Пекіну, але ми як комітет із закордонних справ не приймаємо її", - заявила Кернс.

Вона додала, що надзвичайно важливо, аби міністр закордонних справ непохитно підтримував Тайвань та чітко дав зрозуміти керівництву Китаю, що Лондон буде підтримувати право Тайваню на самовизначення.

"Це зобов’язання узгоджується не тільки з британськими цінностями, але також служить чітким повідомленням автократичним режимам у всьому світі про те, що суверенітет не може бути встановлений насильством чи примусом", – розказала голова комітету.

Крім того комітет також критикує уряд за недостатню сміливість у підтримці Тайваню і закликає владу розпочати із союзниками підготовку антикитайських санкцій, щоб стримати військові дії Китаю і економічну блокаду острова, який постачає 90% найсучасніших у світі напівпровідників.

"Сполучене Королівство могло б налагодити тісніші відносини з Тайванем, якби не було надто обережним, щоб не образити Комуністичну партію Китаю", - написано в документі.

Велика Британія має послабити обмеження стосовно взаємодії представників влади з тайванськими офіційними особами за прикладом Сполучених Штатів і Японії, які показали, що комунікація можлива навіть на найвищому рівні, йдеться в дописі комітету.

Парламентарії закликали уряд тісніше співпрацювати з Токіо і Тайбеєм щодо можливостей кібернетичної і космічної оборони та провести кампанію за прийняття Тайваню до Всеосяжної та прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство, новим членом якої нещодавно стала Велика Британія.

В комітеті згадали стратегію Британії щодо КНР, яку уряд не оприлюднює під приводом її конфіденційності.

"Враховуючи публікацію Німеччиною стратегії стосовно Китаю, очевидно, що уряд Сполученого Королівства може опублікувати публічну, несекретну версію, яка дасть державному та приватному секторам необхідні вказівки", - написав комітет

Уряд прем’єр-міністра Ріші Сунака відмовився від визначення Китаю як широкомасштабної загрози, натомість представив його як визначальний для епохи та системний виклик, пише видання.