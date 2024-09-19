Британія вперше представила готовий танк Challenger 3

Це перший публічний показ Challenger 3.

Армія Британії презентувала новий основний бойовий танк Challenger 3. На сьогодні виготовлено дві такі машини.

Про це повідомляє видання Army Recognition.

Презентація танку Challenger 3 відбулась на виставці Defence Vehicle Dynamics 2024 у Міллбруку.

Оновлена версія Challenger вважається однією з найсучасніших у своєму класі.

Це був перший публічний показ Challenger 3, при цьому його вже називають найсмертоноснішим танком.

Challenger 3 виготовляється на заводі RBSL у місті Телфорд, Велика Британія.

Крім того, його створено з застосуванням передових технологій у тісній співпраці з британськими військовими, що забезпечує високу бойову ефективність, захист і комфорт екіпажу.

Загналом буде модернізовано 148 танків Challenger 3, два з них уже виготовлено, а незабаром планується поставити ще шість. Наразі військові проводять випробування для перевірки характеристик.

Танк має багато технічних удосконалень у порівнянні зі своїм попередником Challenger 2.

Головне оновлення - це заміна зброї: Challenger 3 має 120-мм гладкоствольну гармату L55A1, яка перевершує за вогневою міццю попередню нарізну гармату L30A1 і більш сумісна із натовськими боєприпасами.

Нова гармата дозволяє застосовувати сучасні снаряди з кінетичною енергією і програмовані боєприпаси, а разом усе це разом підвищує смертоносність танка.

Змін зазнав і захист танку, коли Challenger 2 мав броню Chobham, то його наступник оснащений модульною бронею нового покоління, яку розробили у Оборонній науково-технічній лабораторії. Така броня має сучасні матеріали та модульні компоненти, а це своєю чергою дозволяє пришвидшити ремонт і забезпечують підвищений захист.

Challenger 3 має повністю цифрову архітектуру і мережеву систему, а тому і обмін даними в режимі реального часу та інтегруватися з іншими засобами ведення бою.

Також танк має передові системи спостереження, 360-градусний огляд та тепловізор, що робить його ефективнішим у виявленні, ідентифікації та ураженні цілей.

Розробники встановили на Challenger 3 потужніший двигун і модернізовану підвіску, яка забезпечує кращу мобільність і прискорення, що критично важливо для динаміки сучасного поля бою.