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Британія вперше представила готовий танк Challenger 3

19 вересня 2024, 16:46
Британія вперше представила готовий танк Challenger 3
GettyImagеs
Це перший публічний показ Challenger 3.

Армія Британії презентувала новий основний бойовий танк Challenger 3. На сьогодні виготовлено дві такі машини.

Про це повідомляє видання Army Recognition.

Презентація танку Challenger 3 відбулась на виставці Defence Vehicle Dynamics 2024 у Міллбруку. 

Оновлена версія Challenger вважається однією з найсучасніших у своєму класі. 

Це був перший публічний показ Challenger 3, при цьому його вже називають найсмертоноснішим танком.

Challenger 3 виготовляється на заводі RBSL у місті Телфорд, Велика Британія. 

Крім того, його створено з застосуванням передових технологій у тісній співпраці з британськими військовими, що забезпечує високу бойову ефективність, захист і комфорт екіпажу.

Загналом буде модернізовано 148 танків Challenger 3, два з них уже виготовлено, а незабаром планується поставити ще шість. Наразі військові проводять випробування для перевірки характеристик.

Танк має багато технічних удосконалень у порівнянні зі своїм попередником Challenger 2. 

Головне оновлення - це заміна зброї: Challenger 3 має 120-мм гладкоствольну гармату L55A1, яка перевершує за вогневою міццю попередню нарізну гармату L30A1 і більш сумісна із натовськими боєприпасами. 

Нова гармата дозволяє застосовувати сучасні снаряди з кінетичною енергією і програмовані боєприпаси, а разом усе це разом підвищує смертоносність танка.

Змін зазнав і захист танку, коли Challenger 2 мав броню Chobham, то його наступник оснащений модульною бронею нового покоління, яку розробили у Оборонній науково-технічній лабораторії. Така броня має сучасні матеріали та модульні компоненти, а це своєю чергою дозволяє пришвидшити ремонт і забезпечують підвищений захист.

Challenger 3 має повністю цифрову архітектуру і мережеву систему, а тому і обмін даними в режимі реального часу та інтегруватися з іншими засобами ведення бою. 

Також танк має передові системи спостереження, 360-градусний огляд та тепловізор, що робить його ефективнішим у виявленні, ідентифікації та ураженні цілей.

Розробники встановили на Challenger 3 потужніший двигун і модернізовану підвіску, яка забезпечує кращу мобільність і прискорення, що критично важливо для динаміки сучасного поля бою.

 
Велика БританіяChallenger 3

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