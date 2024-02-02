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ПОЛІТИКА

Британія вперше з 2016 року здійснить пуск ядерної ракети – ЗМІ

02 лютого 2024, 10:55
Британія вперше з 2016 року здійснить пуск ядерної ракети – ЗМІ
Випробування є останньою перешкодою для того, щоб HMS Vanguard знову стала частиною британського флоту ядерного стримування.

Велика Британія проведе випробувальний пуск ядерної ракети. Це буде перший пуск ракети після невдалого запуску в 2016 році.

Про це повідомляє The Sun.

Королівський військово-морський флот Великої Британії протягом кількох днів проведе випробувальний пуск ядерної зброї.

Офіційні особи випустили попередження для судноплавства, коли атомний підводний човен HMS Vanguard увійшов в Атлантику цього тижня.

За даними видання, підводний човен має провести випробувальний пуск неозброєної ракети після завершення семирічного ремонту в Плімуті. Випробування є останньою перешкодою для того, щоб HMS Vanguard знову стала частиною британського флоту ядерного стримування.

Підводний човен HMS Vanguard може нести до 16 ракет Trident 2 D5, кожна з яких озброєна кількома боєголовками британського виробництва, які більш ніж у 20 разів перевершують за потужністю зброю, скинуту під час Другої світової війни на Хіросіму і Нагасакі в Японії.

Очікується, що підводний човен зможе запустити одну неозброєну ракету з відстані 90 км від східного узбережжя США.

Національне агентство геопросторової розвідки США випустило попередження для судноплавства, в якому вказало передбачуваний курс ракети до зіткнення в середній Атлантиці. Ракета має подолати близько 6 тисяч км, перш ніж впасти в море між Бразилією і Західною Африкою.

Нещодавно у західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани росії напасти на країни НАТО. Зокрема, було оприлюднено сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.

Британіявипробуванняядерна зброя

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