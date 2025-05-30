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ПОЛІТИКА

Британія вразлива до саботажу з боку росії – Politico

30 травня 2025, 13:06
Британія вразлива до саботажу з боку росії – Politico
Аналітики, зокрема високопоставлені урядовці, вважають, що небезпека недооцінюється.

Експерти з питань оборони та енергетики попереджають, що газопроводи та лінії електропередач Великої Британії дуже вразливі до атак рф та інших ворогів.  

Про це пише Politico

Вони зазначають, що критично важливі газопроводи, лінії електропередач і кабелі передачі даних є "слабким місцем британської безпеки", залишаючи країну вразливою до потенційно "катастрофічних" саботажів з боку росії або інших ворогів.

Аналітики, в тому числі колишні високопоставлені урядовці, вважають, що небезпека недооцінюється.

В інтерв'ю виданню ексміністр оборони та енергетики Грант Шаппс зазначив, що "самозаспокоєння" щодо цієї проблеми "справді викликає занепокоєння".

"Наша підводна інфраструктура - це свого роду слабке місце, і робиться недостатньо…Питання не в тому, чи виникне колись проблема, а в тому, коли вона виникне", - сказав Шаппс. 

За словами міністрів, підводна інфраструктура - це "одна зі сфер", яку буде розглянуто в рамках оборонного огляду. Велика Британія і її союзники вже посилили військово-морське патрулювання і моніторинг для боротьби із загрозами інфраструктурі.

Серед потенційно найбільш вразливих місць інфраструктури Британії, експерти називають газопровід Лангельд, який використовується для постачання газу з Норвегії. 

"Лангелед - наше найбільше слабке місце. Це не означає, що ми всі загинемо, якщо його підірвуть, але це означає, що все швидко стане набагато дорожчим. Є ризик нормування постачання газу", - пояснив колишній керівник відділу енергетичної стратегії британського уряду Адам Белл. 

Водночас, інші аналітики вважають, що ймовірність атаки на газопровід є низькою. 

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