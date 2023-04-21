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Британія ввела додаткові санкції проти росії через вирок Кара-Мурзі

21 квітня 2023, 21:34
Британія ввела додаткові санкції проти росії через вирок Кара-Мурзі
Фото: з відкритих джерел
Таке рішення Британія ухвалила через вирок російському опозиціонеру та журналісту Володимиру Кара-Мурзі.

Сьогодні Велика Британія оголосила про санкції проти 5-ти росіян в зв'язку з винесенням вироку Кара-Мурзі. 

Про це йдеться на сайті Уряду Британії

Санкції наклали на суддю Басманного суду Москви Олену Ленську, яка і ухвалила рішення про арешт Кара-Мурзи, також на слідчих у справі опозиціонера Дениса Колесникова та Андрія Задачина.

Також до санкційного списку внесли співробітників ФСБ Олександра Самофалова і Костянтина Кудрявцева, які стежили за Кара-Мурзою перед його отруєннями в 2015- 2017 роках.

Під санкціями мається на увазі заморожування активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.

Кара-Мурза громадяни рф та Великої Британії. 

"Введені санкції - чіткий сигнал про те, що Велика Британія не терпітиме такого поводження з жодним зі своїх громадян", сказав глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

РосіясанкціїБританіякара-мурза

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