Британія ввела додаткові санкції проти росії через вирок Кара-Мурзі

Таке рішення Британія ухвалила через вирок російському опозиціонеру та журналісту Володимиру Кара-Мурзі.

Сьогодні Велика Британія оголосила про санкції проти 5-ти росіян в зв'язку з винесенням вироку Кара-Мурзі.

Про це йдеться на сайті Уряду Британії.

Санкції наклали на суддю Басманного суду Москви Олену Ленську, яка і ухвалила рішення про арешт Кара-Мурзи, також на слідчих у справі опозиціонера Дениса Колесникова та Андрія Задачина.

Також до санкційного списку внесли співробітників ФСБ Олександра Самофалова і Костянтина Кудрявцева, які стежили за Кара-Мурзою перед його отруєннями в 2015- 2017 роках.

Під санкціями мається на увазі заморожування активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.

Кара-Мурза громадяни рф та Великої Британії.

"Введені санкції - чіткий сигнал про те, що Велика Британія не терпітиме такого поводження з жодним зі своїх громадян", сказав глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.