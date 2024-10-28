Британія ввела нові санкції проти росії за дестабілізацію України
Уряд Великої Британії сьогодні, 28 жовтня, ввела нові санкції проти москви за спроби підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.
Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає агентство Укрінформ.
"путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення. Сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж; ми не потерпимо вашої брехні та втручання. Відчайдушні спроби путіна розділити нас зазнають поразки. Ми будемо стримувати кремль і стояти поруч з Україною, скільки буде потрібно", - заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.
В рамках пакету, Британія погодила санкції проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів, які намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.
Серед них, російська IT-компанія Social Design Agency отримує завдання та фінансується безпосередньо російською владою.
Разом з партнерською компанією Structura, вони намагалася здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України.
В 2024 році компанія пробувала підбурити протести в шести європейських країн, але попри те, що росіяни вливають гроші в діяльність цих організацій, їхні боти та фейкові сайти мають лише обмежену взаємодію.
Це змусило російську фірму розглянути можливість купівлі переглядів у соціальних мережах.
Також ці компанії і їхні менеджери відповідальні за величезну зловмисну онлайн-мережу, також широко відому як Doppelganger, яка заповнює соціальні мережі фейковими дописами, підробленими документами і дипфейками.
Така тактика спрямована на те, щоб замаскувати правду про незаконне вторгнення рф в Україну та відвернути увагу від справжньої суті війни.
Також таємні дії російських компаній є частиною скоординованої спроби з використання оманливих інформаційних операцій для підриву демократії заради досягнення своїх цілей.