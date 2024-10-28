Британія ввела нові санкції проти росії за дестабілізацію України

Низка компаній, на які були введені санкції, пробували підбурити протести в шести європейських країн.

Уряд Великої Британії сьогодні, 28 жовтня, ввела нові санкції проти москви за спроби підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.

Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає агентство Укрінформ.

"путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення. Сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж; ми не потерпимо вашої брехні та втручання. Відчайдушні спроби путіна розділити нас зазнають поразки. Ми будемо стримувати кремль і стояти поруч з Україною, скільки буде потрібно", - заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

В рамках пакету, Британія погодила санкції проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів, які намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.

Серед них, російська IT-компанія Social Design Agency отримує завдання та фінансується безпосередньо російською владою.

Разом з партнерською компанією Structura, вони намагалася здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України.

В 2024 році компанія пробувала підбурити протести в шести європейських країн, але попри те, що росіяни вливають гроші в діяльність цих організацій, їхні боти та фейкові сайти мають лише обмежену взаємодію.

Це змусило російську фірму розглянути можливість купівлі переглядів у соціальних мережах.

Також ці компанії і їхні менеджери відповідальні за величезну зловмисну ​​онлайн-мережу, також широко відому як Doppelganger, яка заповнює соціальні мережі фейковими дописами, підробленими документами і дипфейками.

Така тактика спрямована на те, щоб замаскувати правду про незаконне вторгнення рф в Україну та відвернути увагу від справжньої суті війни.

Також таємні дії російських компаній є частиною скоординованої спроби з використання оманливих інформаційних операцій для підриву демократії заради досягнення своїх цілей.