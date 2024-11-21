Британія ввела санкції проти Фірташа
21 листопада 2024, 16:35
Фото: Reuters
Санкції накладено в рамках нової кампанії з боротьби з корупцією та незаконним фінансуванням, ініційованої міністром закордонних справ.
Велика Британія оголосила про введення санкцій проти кількох осіб, обвинувачених у розкраданні багатств своїх країн в особистих інтересах. Санкції накладено в рамках нової кампанії з боротьби з корупцією та незаконним фінансуванням, ініційованої міністром закордонних справ.
Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.
Серед фігурантів - український олігарх Дмитро Фірташ, який, за даними британської влади, незаконно заробив сотні мільйонів фунтів завдяки корупції та контролю над розподілом газу в Україні.
Як повідомляється, частину цих коштів він інвестував у ринок нерухомості Великої Британії, приховавши десятки мільйонів фунтів.
Під санкції також потрапили його дружина Лада Фірташ, яка володіє активами чоловіка у Великій Британії, включно з будівлею старої станції метро Brompton Road, і фінансовий посередник Денис Горбуненко, який, за твердженнями, сприяв корупційним схемам Фірташа.
На всіх трьох накладається заборона на в'їзд, а їхні британські активи заморожено.