Великобританія запровадила санкції проти дружини кума путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Крім того, санкції ввели проти родичів російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча і Володимира Євтушенкова.

Про це йдеться на сайті офісу застосування фінансових санкцій Казначейства Британії.

До нового санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів.

Серед них: Володимир Скоч, батько депутата Держдуми та олігарха Андрія Скоча, також донька мільярдера Варвара. Вони разом володіють активами депутата: частка в USM 30%, в аеропорту Внуково 61,5%. Статки Андрія Скоча і його сім'ї російський Forbes 2022 року оцінював у $4,7 млрд.

Під санкціями також опинилися дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова Наталя та діти бізнесмена Тетяна і Фелікс Євтушенкови.

В списку також донька члена Ради Федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв - тезка й однофамілець екс-міністра преси та інформації Дагестану, який проживає у Швейцарії. До санкційного списку також внесли Оксану Марченко - дружину кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Ще в списку 2 уродженці Кіпру, корпоративні юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес.

Першого внесли до списку санкцій у зв'язку за співпрацю з олігархом Алішером Усмановим, другий - за надання послуг Абрамовичу, йдеться у повідомленні.

В санкційному списку опинився олдинг USM, заснований Усмановим. В обґрунтуванні санкцій зазначено, що USM належить чи контролюється безпосередньо або побічно особою, яка "отримує вигоду від підтримки уряду Росії, а саме Алішером Усмановим", а також що USM "займається бізнесом у секторах стратегічної значущості для уряду Росії, а саме в російському видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій".

Крім того, під санкції потрапили ще дві компанії, які уряд Британії вважає пов'язаними з Усмановим: Curzon Square Limited і Hanley Limited. Компанію Meritservus HC Limited уряд Великої Британії пов'язує з Романом Абрамовичем.

Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб і 184 юридичні особи. Майно і кошти тих, хто потрапив під санкції у Великобританії, підлягають замороженню.