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ПОЛІТИКА

Британія ввела санкції проти високопосадовців Грузії за придушення протестів

10 квітня 2025, 21:15
Британія ввела санкції проти високопосадовців Грузії за придушення протестів
Фото: The Washington Post
Британська влада заморозила активи посадовців у країні та заборонила їм в’їзд на територію Великої Британії.

Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох високопосадовців Грузії, яких вважає відповідальними за порушення прав людини під час придушення протестів у країні.

Про це повідомив уряд Сполученого Королівства.

Під санкції потрапили:

  • Генеральний прокурор Георгій Габіташвілі
  • Голова Спеціальної слідчої служби Карло Кацітадзе
  • Перший заступник міністра внутрішніх справ Шалва Бедоідзе
  • Заступник начальника відділу спеціальних завдань Мірза Кезевадзе

Їх звинувачують у відсутності належного розслідування випадків насильства проти протестувальників, журналістів та опозиції, які виступали проти дій правлячої партії "Грузинська мрія" у 2024 році.

Британська влада заморозила активи посадовців у країні та заборонила їм в’їзд на територію Великої Британії.

Протести в Грузії спалахнули після парламентських виборів у жовтні 2024 року. За офіційними даними, перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія — демократична Грузія", яка набрала 53,9% голосів і отримала право одноосібно формувати уряд. Опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі не визнали результати виборів, а Європарламент засумнівався в їхній легітимності.

Напруження зросло після заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе 28 листопада 2024 року про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Він пояснив це необхідністю економічної підготовки. У відповідь на це по всій країні почалися масові протести, які жорстко розганяли силовики, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.

Реакція міжнародної спільноти

На тлі репресій проти протестувальників:

  • США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
  • Україна ввела санкції проти грузинської влади
  • Литва та Естонія розширили обмеження щодо грузинських політиків
  • Велика Британія згортає підтримку уряду Грузії та обмежує співпрацю

Ситуація в країні залишається напруженою, а міжнародний тиск на грузинську владу продовжує зростати.

ГрузіясанкціїБританія

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