Британія ввела санкції проти високопосадовців Грузії за придушення протестів
Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох високопосадовців Грузії, яких вважає відповідальними за порушення прав людини під час придушення протестів у країні.
Про це повідомив уряд Сполученого Королівства.
Під санкції потрапили:
- Генеральний прокурор Георгій Габіташвілі
- Голова Спеціальної слідчої служби Карло Кацітадзе
- Перший заступник міністра внутрішніх справ Шалва Бедоідзе
- Заступник начальника відділу спеціальних завдань Мірза Кезевадзе
Їх звинувачують у відсутності належного розслідування випадків насильства проти протестувальників, журналістів та опозиції, які виступали проти дій правлячої партії "Грузинська мрія" у 2024 році.
Британська влада заморозила активи посадовців у країні та заборонила їм в’їзд на територію Великої Британії.
Протести в Грузії спалахнули після парламентських виборів у жовтні 2024 року. За офіційними даними, перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія — демократична Грузія", яка набрала 53,9% голосів і отримала право одноосібно формувати уряд. Опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі не визнали результати виборів, а Європарламент засумнівався в їхній легітимності.
Напруження зросло після заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе 28 листопада 2024 року про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Він пояснив це необхідністю економічної підготовки. У відповідь на це по всій країні почалися масові протести, які жорстко розганяли силовики, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.
Реакція міжнародної спільноти
На тлі репресій проти протестувальників:
- США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
- Україна ввела санкції проти грузинської влади
- Литва та Естонія розширили обмеження щодо грузинських політиків
- Велика Британія згортає підтримку уряду Грузії та обмежує співпрацю
Ситуація в країні залишається напруженою, а міжнародний тиск на грузинську владу продовжує зростати.