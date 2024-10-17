Британія вводить найбільші санкції проти тіньового флоту російських нафтових танкерів

Лондон оголосив про новий удар по джерелу російських енергетичних доходів, що фінансують війну рф проти України.

Сьогодні, 17 жовтня, Британія оголосила про нові санкції проти тіньового флоту нафтових танкерів рф. Лондон назвав цей раунд обмежень найбільшим на сьогодні пакетом санкцій проти нафтового тіньового флоту росії.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Під нові санкції потрапили, зокрема, 18 російських нафтових танкерів і чотири танкери, які перевозять скраплений природний газ (СПГ). Підсанкційні судна будуть позбавлені доступу до портів Британії та не зможуть користуватися британськими морськими послугами. Наразі загальна кількість російських нафтових танкерів, проти яких Британія запровадила санкції, становить 43.

"Тіньовий флот прагне підірвати санкції та становить реальну небезпеку. Екологічні ризики, такі як розливи нафти на наших узбережжях внаслідок грубого порушення базових стандартів безпеки, а також ризики для безпеки глобальної торгівлі", - йдеться в заяві Лондона, де також додається, що дії проти тіньового флоту позбавляють військову машину російського диктатора владіміра путіна критично важливих прибутків.

"Нафтові танкери, проти яких сьогодні спрямовані санкції, лише за останній рік перевезли вантаж приблизно на 4,9 мільярда доларів. Значна кількість кораблів, на які націлилася Велика Британія, були змушені простоювати в портах по всьому світу, не маючи змоги продовжувати вливати гроші у військову скарбничку путіна", - заявила Британія.

"Совкомфлот" — найбільша судноплавна компанія росії, намагалася перейменувати і розвантажити свої судна, щоб уникнути санкцій. Нові обмеження націлені на ще більшу кількість танкерів компанії. Поряд з санкціями проти нафтового тіньового флоту, Лондон запроваджує обмеження ще проти чотирьох СПГ-танкерів та російської газової компанії "Русгаздобыча".