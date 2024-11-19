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ПОЛІТИКА

Британія вводить санкції проти осіб, причетних до примусової депортації українських дітей

19 листопада 2024, 13:34
Британія вводить санкції проти осіб, причетних до примусової депортації українських дітей
Фото: з вільних джерел
Під обмеження потрапили десять фізичних та юридичних осіб.

У вівторок, 19 листопада, Велика Британія оголосила про санкції проти осіб, причетних до примусової депортації та "промивання мізків" українських дітей  — на 1000-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

До санкційного списку потрапили десять фізичних та юридичних осіб, серед яких російські чиновники та "молодіжні організації", причетні до систематичних спроб рф стерти українську культурну та національну ідентичність, зокрема, російська молодіжна військово-патріотична організація "Юнармія".

"Жодна дитина не повинна бути використана як пішак у війні, але націленість путіна на українських дітей показує, до чого він готовий дійти, щоб стерти Україну та її народ з карти світу", - заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Торік Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт путіна та дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової за підозрою у злочинах незаконних депортації та переміщення українських дітей.

У заяві британського уряду зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні загинули майже 12 тисяч мирних жителів, понад десять мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, а понад 19 500 українських дітей були примусово переміщені або депортовані.

Як відомо, перший ордер Міжнародного кримінального суду щодо владіміра путіна та російської омбудсменки з прав дітей пов’язаний саме з їхньою роллю у вивезенні до росії українських дітей. Такі звинувачення потенційно можуть бути висунуті і самопроголошеному президенту білорусі александру лукашенку.

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