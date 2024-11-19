Британія виділяє £7,5 млн на нові дрони для України

Також Коаліція дронів отримає додаткове фінансування.

Великв Британія розширює свою військову підтримку України і виділяє коти на придбання безпілотників - 7,5 млн фунтів стерлінгів.

Про це йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства.

За ці кошти придбають нові ударні й розвідувальні безпілотники через Коаліцію дронів.

Крім того, коаліція отримає додаткові 16 млн фунтів від Німеччини (10 млн фунтів), Канади (3 млн) і Люксембургу (3 млн), які зобов'язалися закупити дрони через коаліцію. Це збільшить загальний фонд до 67 млн фунтів.

20 листопада британський парламент розглядатиме законопроєкт про фінансову допомогу Україні, в якому мають затвердити кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів на закупівлю додаткової військової техніки.